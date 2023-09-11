DGS tercih sonuçları açıklandı. Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla çıkarmak isteyen binlerce öğrencinin katılım gösterdiği Dikey Geçiş Sınavı kapsamında yapılan tercihlerin yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Peki 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Sonuç ÖSYM gov tr DGS 2023 tercih sonuçları sorgulama ekranı

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (2023 DGS) TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI



Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar, DGS yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

SONUÇ ÖSYM GOV TR DGS 2023 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



DGS ÜNİVERSİTE KAYIYLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül tarihleri arasında (18.09.2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

DGS ek yerleştirme ne zaman 2023?