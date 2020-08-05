DGS ile geçiş olan bölümler neler? DGS ile geçiş yapılabilen bölümler 2020

05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:04 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:04

Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilecek olan DGS 2020 sınavına az bir süre kala öğrenciler geçiş yapabilecekleri bölümleri araştırmaya koyuldu. 2 yıllık üniversite bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların girecek olduğu DGS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci DGS ile geçiş olan bölümler hakkında araştırma yapıyor. Peki DGS ile geçiş olan bölümler neler? Mezun olduğunuz önlisans programlarına göre Dikey Geçiş Sınavı ile geçebileceğiniz lisans progamlarını mezun olduğunuz bölümün alan koduna göre seçebilirsiniz. Dikey Geçiş Sınavı'na girecek olan adaylar için DGS ile geçiş olan bölümler 2020 haberimizde yer alıyor. Önlisans veya meslek yüksek okullarından hangi 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabileceğinizi ÖSYM'nin yayımlamış olduğu aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN BÖLÜMLER AÇIKLANDI

2 yıllık üniversite bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için Dikey Geçiş Sınavı bu yıl Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilecek. ÖSYM DGS sınav giriş belgesini adayların erişimine açtı. DGS, ön lisans mezunlarının lisans öğrenimine geçişi kapsamında düzenlenen sınavdır. ÖSYM tarafından 9 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı'na girecek olan adaylar, DGS ile geçiş yapılabilen bölümleri araştırmaya başladı. ÖSYM DGS giriş belgesi yayınlandı. Mezun olduğunuz bölümün alan kodu ile sayfa üzerinde Ctrl+f5 tuşuyla kolayca arama yaparak geçiş yapılabilen bölümleri öğrenebilirsiniz. Peki 2020 DGS ile geçiş olan bölümler neler? İşte detaylar...

DGS İLE GEÇİŞ OLAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

Ağustos'un 9'unda uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.