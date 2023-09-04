DGS okul öncesi öğretmenliği taban puanları, tercih yapacak olan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Dikey Geçiş Sınavından aldığı puanla okul öncesi öğretmenliği 3. sınıftan başlatan üniversitelere geçiş yapmak isteyen adaylar eğitimine kaybı olmadan devam edebilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023-DGS Kılavuzunda DGS okul öncesi öğretmenliği taban puanları yer alıyor. İşte DGS okul öncesi öğretmenliği 3.sınıftan başlatan üniversiteler ve taban puanları

DGS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023



Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar, aldıkları puanlar doğrultusunda açıköğretim veya örgün öğrenim bölümlerine geçiş yapabilecekler. 2023 DGS okul öncesi öğretmenliği taban puanları ve Kontejanlarını aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.

2023-DGS: KILAVUZU - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda tercih işlemlerine ilişkin genel bilgiler, kurallar ilkeler, ile geçiş yapılabilecek lisans programlarının kontenjanları, koşulları, ve ön lisans mezuniyet alanlarına göre geçiş yapılabilecek bölümler yer aldı. Sizde aşağıda bulunan bağlantı üzerinden DGS 2023 kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.

DGS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 3.SINIFTAN BAŞLATAN ÜNİVERSİTELER



Okul Öncesi Öğretmenliği, 4 yıllık lisans programıdır. Bölümün ana amacı, belirli yaş grubundaki çocukların eğitim-öğretim hayatına başlamadan önce onlara yardımcı olacak bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Meslek Yüksekokul ve Açık Öğretim programlarından mezun olan veya mezun olabilecek duruma gelen öğrenciler DGS ile tercih yapmaya hak kazanır.

DGS ile gelen öğrencilerin kaçıncı sınıftan başlayacağını ve hangi dersleri almak zorunda olduğunu her üniversite kendisi belirlemektedir.

Üniversitelerin eğitim müfredatı ve programı açısından bağlı olduğu veya müfredatı çektiği okula bağlı olarak DGS öğrencilerinin de sınıfı belirli olmaktadır. Her üniversite DGS ile gelen öğrencileri 3. sınıftan başlatmayabilir. Bazı üniversiteler direkt olarak 1. sınıf öğrencisi olarak kabul ederken bazıları ise direkt olarak DGS ile 3. sınıftan başlatır. DGS ile okul öncesi öğretmenliği 3.sınıftan başlatan 2 üniversite bulunmaktadır.

İşte DGS okul öncesi öğretmenliği 3.sınıftan başlatan üniversiteler:

Karabük Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi