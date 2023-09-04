2023 DGS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında tercihlerini gerçekleştiren adaylar tarafından gündeme geldi. Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla çıkarmak isteyen binlerce öğrencinin katılım gösterdiği Dikey Geçiş Sınavı kapsamında tercihler 5 Eylül tarihinde sona erecek. Tercihlerini gerçekleştiren adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuçların açıklanacağı tarih

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl başvuruları 24 Ağustos - 01 Eylül tarihleri arasında alınan DGS yerleştirme sonuçları 7 Eylül tarihinde açıklanmıştı.

Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda 2023 DGS tercih sonuçlarının başvurular bittikten sonra 7 gün içerisinde yani en geç 11 Eylül'e kadar ilan edilmesi bekleniyor.

DGS tercih sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilecek.