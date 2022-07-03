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Eğitim

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav sonuç tarihi

DGS sonuçları, bugün sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavı saat 10.15'te başlayıp, 12.30'da sona erdi. Sınavda öğrencilere 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru soruldu. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 DGS sınav sonuç tarihi

3 Temmuz 2022 Pazar 12:24 - Güncelleme:
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DGS 2022 sona erdi. Sınavdan çıkan adayların gözü, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihte açıklanacak. DGS sonuç belgesinde puanlar; Yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun şekilde yazılı olacaktır. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 DGS sınav sonuç tarihi

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları Ağustos'un 12'sinde açıklanacak. 2022-DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

Adaylar Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen DGS sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adaylara ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

DGS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

2 yıllık ön lisans mezunlarının, öğrenimini 4 yıla tamamlamak için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı, her yıl ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır.

Dikey Geçiş Sınavında, puanlar her yıl net ortalamalarına göre değişen, alan taban puanı sayısal ve sözel netlerine ve ÖBP ile oluşur. Bu yüzden DGS sınavında taban ve tavan puanı hesaplaması yapılmaz.

Adayların sınavdan almış oldukları puanlardan hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlar, ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) ve ön lisans programına yerleştiği yıldaki puanlarının belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilmektedir.

Fakat her yıl sınava giren öğrenci sayısının değişmesi dahi puan hesaplamalarını değiştirebilmektedir. Bu yüzden DGS sonuçları açıklanmadan puan hesaplaması yapmak doğru değil. Geçmiş yıllarda yapılan sınavlar ile bu sene yapılan sınavların değişkenlik göstermesinden dolayı erken yapılan puan hesaplamaları adayları yanıltabilir ve yapacakları planların sonuçsuz kalmasına neden olabilir.

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