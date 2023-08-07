2023 DGS sonuç tarihi, tercih yapacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçmek için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından DGS tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sonuç ve tercih tarihleri

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2023 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11.08.2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?



Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Önceki sene tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğu zaman 2023 DGS tercihlerinin Ağustos ayının son haftası başlaması bekleniyor.

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecektir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

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