DYK kurs başvurusunda son gün ne zaman? MEBBİS DYK öğretmen başvuru ekranı

23 Ağustos 2020 Pazar 14:48 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 14:48

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu DYK öğretmen başvuruları devam ediyor. Öğretmenler destekleme ve yetiştirme kursları başvurularını, MEBBİS DYK öğretmen başvuru ekranı üzerinden e kurs kısmına giriş yaparak gerçekleştirebilirler. DYK kurslarında görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, Mebbis şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunurlar. Peki DYK kurs başvurusunda son gün ne zaman? İşte MEBBİS DYK öğretmen başvuru ekranı ve DYK iş takvimindeki diğer tarihler...

DYK KURS BAŞVURUSUNDA SON GÜN NE ZAMAN?

2020-2021 dönemi için DYK başvuruları Ağustos ayının 21'inde başladı. Öğretmenler başvurularını 21-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile yapabilecek. Kadrolu öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden ekurs modülü üzerinden gerçekleştirilir. MEBBİS DYK öğretmen başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEBBİS DYK ÖĞRETMEN BAŞVURU EKRANI

2020-2021 DYK kursları iş takvimine göre; Öğretmenler 21-25 Ağustos tarihleri arasında başvurularını yapacak. Öğrencilerin tercih işlemleri ise 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak kurslar 6 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

2020-2021 DYK eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları yaz dönemi iş takvimi

1- 17-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

2- 21-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

3- 25-29 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.

4- 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.

5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.

DYK E kurs öğretmen başvuru sayfası üzerinden kabul edilen taleplerde Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması gerekiyor.

Öğretmenler, ilçe içinde görev almak istedikleri üç kurs merkezine kadar tercihte bulunabilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretleyerek ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilirler.

Ders ücreti karşılığında görev almak isteyen (ücretli) öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.

Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden ekurs modülü üzerinden gerçekleştirilir.

KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır.

İhtiyaç olması hâlinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders ücreti karşılığında görevlendirilir.

Kurs merkezleri, görev veremedikleri veya görev verildiği hâlde girebilecekleri azami ders saatini dolduramayan öğretmenlerin diğer kurs merkezi tercihlerinde de görev alabilmesi için ekurs modülü üzerinden “ders tamamlama” butonunu işaretleyerek diğer tercihlerinde görev alması sağlanır. Her üç tercihinde de görev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini doldurmayan öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretlemişler ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyacı olan diğer kurs merkezlerinde görevlendirilebilirler.

Ücretli öğretmenlerin hangi okul/kurumlardaki derslerde görev alacakları kurs merkezlerinin talebi doğrultusunda girebilecekleri azami ders saati sınırlılığında il/ilçe komisyonu tarafından belirlenir.

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