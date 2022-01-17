E-okul dijital karne nasıl görülür? E-okul VBS girişi karne notları 2022

17 Ocak 2022 Pazartesi 13:02 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:02

E-okul dijital karne nasıl görülür? sorusu, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. MEB'in ilan ettiği takvime göre okullar 21.01.2022 cuma günü yarıyıl tatiline girecek. Öğretmenler, 1. dönem notlarını sisteme girmeye başladı. Öğrenciler, e-okul VBS girişi üzerinden karne notlarının yanı sıra "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. Peki E-okul dijital karne nasıl görülür? e okul ortalama hesaplama ve E-okul VBS öğrenci girişi karne notları 2022 sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

E-OKUL DİJİTAL KARNE NASIL GÖRÜLÜR?

Öğretmenler, öğrencilerin dönem içinde sınav ve sözlülerden aldıkları notları öğretmen giriş seçeneği ile sisteme yüklüyor. Öğrenciler ise e-Okul VBS ile birlikte devamsızlık notu, mezuniyet bilgileri, dönem ortalaması, sınav ve sözlü notlarını sol tarafta bulunan menü aracılığıyla sorguluyor.

Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ve daha sonra ekranda istenen bilgileri girmeleri gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayıp, karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilmek mümkün.

E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

E-okul VBS girişi ile; Sınav Bilgileri, Devamsızlık Bilgileri, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Burs Ödeme Bilgileri, Öğrencinin Aldığı Belgeler, Yıl Sonu Notları ve Sorumluluk /Ortalama Yükseltme Puanları gibi tüm işlemler gerçekleştirilebilir.

E-OKUL MOBİL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Kullandıkları telefonların markalarına göre kullanıcılar e-Okul uygulamasını telefonlarına indirebilirler. Akıllı telefonunuzun mobil marketinin arama kısmına " MEB e-Okul VBS yazarak uygulamayı indirip telefonunuza kurabilirsiniz.

Teşekkür kaç puanla alınır? Takdir teşekkür hesaplama

E-okul ne zaman kapanacak? E okul öğretmen girişi