Teşekkür kaç puanla alınır? Takdir teşekkür hesaplama

17 Ocak 2022 Pazartesi 11:31 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:31

Teşekkür kaç puanla alınır? Okulların yarıyıl tatiline girmesine sayılı günler kala gözler karne notlarına çevrildi. Öğrenciler, e okul üzerinden karne notlarını öğretmenlerin girdiği andan itibaren öğrenebiliyorlar. Notların yavaş yavaş netleşmesiyle birlikte gözler Takdir teşekkür hesaplamasına çevrildi. Buna göre Teşekkür kaç puanla alınır? İşte takdir-teşekkür hesaplama detayları...

TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?

Teşekkür belgesi için kaç puan alınması gerektiği, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Dönem puanlarının ortalaması 70'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden 70,00-84,99 arası alan öğrenciler ise teşekkür belgesi alırlar.

Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre 8. sınıf öğrencilerin teşekkür belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70,00 puan ve üzeri olmalıdır. Teşekkür hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 69,50 - 69,99 arasında olan dönem ortalamaları ile teşekkür belgesi alınamayacaktır.

5. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70,00 - 84,99 arasında olanlara "Teşekkür", 85,00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Öğrencinin dönem sonu ders ortalaması notu ile ders sayısının çarpımı, genel not ortalamasını gösterir.

Takdir-teşekkür hesaplaması için ders notu ile ders saatini çarpınız. Çıkan sonuçları toplayarak ders saatine (Seçmeli ders saatleri hariç) bölünüz. Ortaya çıkan sonuca göre hangi belgeyi alacağınız belli olur.

Takdir veya Teşekkür alabilmenin birinci kuralı, Türkçe dersinden en az 55 ortalama ve diğer derslerden en az 45 ortalama almaktır.

Ders saati fazla olan derslerden yüksek notlar almanız belge alma şansınızı artıracaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeleğinde şu detaylar yer aldı;

"(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir"