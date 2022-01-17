17 Ocak 2022 Pazartesi 11:32 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:32

E-okul ne zaman kapanacak? sorusu, okulların kapanacak olmasıyla birlikte not girişlerini yapacak olan öğretmenler tarafından araştırılıyor. E-okul öğretmen girişi ile notların yanı sıra karne görüşleri de sisteme kaydedilebiliyor. Peki E-okul ne zaman kapanacak? E okul öğretmen girişi

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrencilere dijital olarak verilen karnelerin notlarının girildiği e okul öğretmen girişi üzerinden yapılabilen not girişi, okulların kapanacağı 21.01.2022 tarihinden birkaç gün önce erişime kapanmaktadır. E-okul'da yapılan not girişlerinin kontrollerinin sağlanması ve karne basımı için en geç 2 gün önce kapanmaktadır. Öğretmenler, karneler basılmadan önce son kez kontrollerini yapıp, notları sistemde onaylamaktadır.

E-Okul öğretmen girişi de öğrenci girişi ile aynı ekran üzerinden yapılıyor. E-Okul öğretmen girişi ekranı ile sınav notları girişi ve devamsızlık eklemeleri yapılabildiği gibi, öğrenci performansları da eklenebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, sözlü ve yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

e-Okul VBS giriş sistemi, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor.

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