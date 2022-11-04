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Eğitim

Hafta sonu sınav var mı? 5-6 Kasım 2022 ne sınavı var?

Hafta sonu ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar devam ediyor. 6 Kasım Pazar günü uygulanacak olan sınav için ÖSYM'nin açıkladığı İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacak. Peki Hafta sonu ne sınavı var? 5-6 Kasım 2022 ne sınavı var? İşte ÖSYM sınav takvimi

4 Kasım 2022 Cuma 17:22 - Güncelleme:
Hafta sonu sınav var mı? 5-6 Kasım 2022 ne sınavı var?
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Hafta sonu ne sınavı olduğu, okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ÖSYM, MEB ve Açıköğretim sınavları cumartesi ve pazar günleri uygulanıyor. 6 Kasım Pazar günü ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim sınavı düzenlenecek. Adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav saatinden önce hazır bulunacaklar. İşte KPSS için açık tutulacak nüfus müdürlükleri

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

6 Kasım Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim) uygulanacak. KPSS sınavı saat 10:15'te başlayacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ortaöğretim sınavı saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları ise 1 Aralık'ta açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) hafta sonu yapılacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı için pazar günü açık kalacak Nüfus müdürlükleri duyurdu.

6 kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan KPSS ortaöğretim sınavı hakkında duyuru yayımlandı.

2022-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

06.11.2022 tarihinde uygulanacak 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 06 Kasım 2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler, KPSS Ortaöğretim'e ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmak zorundadır.

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