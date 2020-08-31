Hibrit karma eğitim nedir? Eğitim modelini açıklayan üniversiteler

31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:20 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:20

Bazı üniversiteler eğitim modellerini açıkladılar. Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz dönem üniversiteler MEB'e bağlı okullarda olduğu gibi uzaktan eğitim sistemine geçti. Bu yıl Ekim ayının başında açılacak olan üniversitelerden bazıları ise hibrit eğitim verecek. Peki Hibrit karma eğitim nedir? Eğitim modelini açıklayan üniversitelerin hangileri olduğu öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı.

Okulların açılmasına 1 aylık bir zaman kala YÖK'ten konu ile ilgili açıklama yapıldı. YÖK Başkanı Saraç yaptığı açıklamada, 15 üniversitemiz uzaktan öğretimle yapacakları derslerini bu yerli platform aracılığıyla gerçekleştirecekler." dedi. Üniversiteler ise bu sene 1 Ekim tarihinden sonra açılacak. Peki Hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak? İşte 2020-2021 eğitim öğretim yılı için eğitim modelini açıklayan üniversiteler....

YÖK Başkanı Yektaç Saraç üniversite açılış tarihleriyle ilgili açıklama yaptı.

“Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik. Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Açıklama sonrası üniversiteler , ne zaman açılabileceklerini ve nasıl eğitim modeli uygulayabileceklerini açıklamaya başladılar.

15 ÜNİVERSİTENİN UZAKTAN EĞİTİMİNE DESTEK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi ve üniversite rektörlükleri arasında imzalanan protokol, Sakarya Üniversitesinde yürütülmekte olan TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında yerli olarak geliştirilen "Uzaktan Eğitim Platformu"nun, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamındaki 15 üniversitenin 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki uzaktan öğretim faaliyetlerinde kullanılmasını içeriyor.

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM YAPACAK?

YÖK'ün üniversiteler arasındaki koordinasyonu yürüteceği protokol kapsamında, ULAKBİM tarafından sağlanan sunucular üzerine kurulacak Uzaktan Eğitim Platformu, Sakarya Üniversitesi tarafından 15 üniversitenin hizmetine sunulacak. Platform 5 ana modülden oluşacak.

Platformda, haftalık sanal ders programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini ve yürütülmesini sağlayan "Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Modülü", sanal sınıfların video dağıtımı için açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulan "Sanal Sınıf Modülü", oluşturulan sanal sınıflara kayıtlı tüm öğrencilere duyuruların yapılabileceği "Duyuru Modülü", sistem üzerinden çevrimiçi sınavların organize edilebileceği "Çevrimiçi Sınav Modülü" ve öğrenci devamı, akademisyen/sanal ders yürütülme sayıları gibi raporların sistem üzerinden alınabileceği "Raporlama Modülü" yer alacak.

UZAKTAN EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELER

Platformdan, Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversiteleri yararlanacak.

Twitter'da 'uniteroru' adlı sayfanın derlediği eğitim modelini açıklayan üniversiteler listesi ilerleyen zamanlarda netleşecektir.

HİBRİT KARMA EĞİTİM NE DEMEK?

Hibrit eğitim; Karma öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri, lisans ve ön lisans kayıtlarını tamamlayarak 1 Ekim'den sonra yeni döneme başlayacak.

Salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik hazırlanan rehber, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere salgının bulunduğu ülkelerin yükseköğretim otoriteleri ve üniversitelerin aldıkları kararlar da değerlendirilerek oluşturuldu.

Hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak? Hibrit eğitim veren üniversiteler