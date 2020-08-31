Hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak? Hibrit eğitim veren üniversiteler

31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:40 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:40

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz dönem üniversiteler MEB'e bağlı okullarda olduğu gibi uzaktan eğitim sistemine geçti. Bu yıl Ekim ayının başında açılacak olan üniversitelerden bazıları ise hibrit eğitim verecek. Bu kapsamda Hibrit eğitim veren üniversitelerin hangileri olduğu öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. YÖK'ten konu ile ilgili açıklama yapıldı. İşte YÖK Başkanı'nın açıklaması ve hibrit eğitim veren üniversiteler

YÖK Başkanı Saraç yaptığı açıklamada, 15 üniversitemiz uzaktan öğretimle yapacakları derslerini bu yerli platform aracılığıyla gerçekleştirecekler." dedi. Üniversiteler ise bu sene 1 Ekim tarihinden sonra açılacak. Peki Hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak? İşte 2020-2021 eğitim öğretim yılında üniversitelerin uzaktan eğitimi ile ilgili bilgiler..

Koronavirüs salgını sürecinde okullar uzaktan eğitime geçiş yapmıştı. Normalleşme sürecinin ardından yeni öğretim yılı için yapılan planlamalarda hibrit eğitim de yer alıyor. Üniversitelerde güz dönemi için nasıl bir işleyiş olacağı görüşülmeye devam ederken hibrit eğitim yine seçenekler arasında. Dijital Dönüşüm Projesi"nin YÖK'ün "sosyal adalet ve fırsat eşitliği" penceresinden yükseköğretime bakışının yansıması olduğunu belirten Saraç, 15 üniversitenin de bu bakış açısıyla seçildiğini ifade etti.

Bu hususun üniversitelerin bulundukları bölgeye değer katma konusunda daha yetkin olmalarına vesile olacağına işaret eden Başkan Saraç, "Bunun dışında, üniversitelerimiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aldığımız kararlarla, mevzuat açısından karma-hibrit sisteme geçti. Yani üniversitelerimiz mevzuat olarak yerelden alınacak kararlarla kendilerine uygun olan şekilde eğitim vereceklerdir. Bütün üniversitelerimizde liyakat ve ehliyet temelli çalışmalar ve yönetim anlayışını ortaya koymaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

15 ÜNİVERSİTENİN UZAKTAN EĞİTİMİNE DESTEK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi ve üniversite rektörlükleri arasında imzalanan protokol, Sakarya Üniversitesinde yürütülmekte olan TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında yerli olarak geliştirilen "Uzaktan Eğitim Platformu"nun, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamındaki 15 üniversitenin 2020-2021 eğitim-öğretim yılındaki uzaktan öğretim faaliyetlerinde kullanılmasını içeriyor.

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM YAPACAK?

YÖK'ün üniversiteler arasındaki koordinasyonu yürüteceği protokol kapsamında, ULAKBİM tarafından sağlanan sunucular üzerine kurulacak Uzaktan Eğitim Platformu, Sakarya Üniversitesi tarafından 15 üniversitenin hizmetine sunulacak. Platform 5 ana modülden oluşacak.

Platformda, haftalık sanal ders programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini ve yürütülmesini sağlayan "Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Modülü", sanal sınıfların video dağıtımı için açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulan "Sanal Sınıf Modülü", oluşturulan sanal sınıflara kayıtlı tüm öğrencilere duyuruların yapılabileceği "Duyuru Modülü", sistem üzerinden çevrimiçi sınavların organize edilebileceği "Çevrimiçi Sınav Modülü" ve öğrenci devamı, akademisyen/sanal ders yürütülme sayıları gibi raporların sistem üzerinden alınabileceği "Raporlama Modülü" yer alacak.

UZAKTAN EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELER

Platformdan, Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversiteleri yararlanacak.

HİBRİT EĞİTİM NE DEMEK?

Hibrit eğitim; Karma öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit eğitim) hayırlı olmasını diliyoruz."

Üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri, lisans ve ön lisans kayıtlarını tamamlayarak 1 Ekim'den sonra yeni döneme başlayacak.

Salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik hazırlanan rehber, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere salgının bulunduğu ülkelerin yükseköğretim otoriteleri ve üniversitelerin aldıkları kararlar da değerlendirilerek oluşturuldu.

Rehberde, dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurullarınca salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar özelinde planlama yapılması gerektiğinin altı çizildi. Salgının kontrol altında olduğu bir ilde yapılacak birebir pilotaj eğitimi ile vaka sayısının artma eğiliminde olduğu bir ilde Kovid-19 hastalarını takip eden bir klinikte yapılacak staj eğitimleri için alınacak önlemlerin farklı olacağı da rehberde vurgulandı. Eğitim ve öğretim yılının farklı aylarında, yine salgının seyrine göre alınan önlemlerin de çeşitleneceğine işaret edilen rehberde, ekimde uygulamalı eğitimlere devam eden bir programın, salgının yerel seyrine göre kasımda çevrim içi uygulamaya geçmek zorunda kalabileceği belirtildi.