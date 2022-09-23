Milli Eğitim Bakanlığı Eylül'ün 4'ünde yapılan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. Öğrenciler, 2022 bursluluk sınavı sonuçlarını Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) https://odsgm.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenebilecekler. e-Okul MEB bursluluk sınavı sonuçları 2022 sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan ve 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıfların katılım gösterdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları erişime açıldı.

Bursluluk sınav sonuçları 2022, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) https://odsgm.meb.gov.tr/ internet adresinden ilan edildi.

Öğrenciler veya veliler istedikleri takdirde Bursluluk Sınav Sonuç Belgesini elektronik ortamdan alarak okul müdürlüklerine imzalatıp alabilecek.

İOKBS BURS ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında her ay 663.87 TL ücret alır.

Bursluluk ücretleri her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir. Enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Senede 2 kez İOKBS ücretinde iyileştirme yapılır.

İOKBS KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan kılavuzdaki bilgilere göre Öğrenciler için belirli kontenjanlar kapsamında ve sınıflar arasında değerlendirilen puan türleri ise şöyledir,

İOKS 5. SINIF TABAN PUANLARI

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

İOKS 6. SINIF TABAN PUANLARI

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKS 7. SINIF TABAN PUANLARI

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

İOKS 8. SINIF TABAN PUANLARI

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

İOKS 9. SINIF TABAN PUANLARI

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

İOKS 10. SINIF TABAN PUANLARI

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

İOKS 11. SINIF TABAN PUANLARI

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037