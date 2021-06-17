Karne görüşleri örnekleri: Karne görüşleri 2021 2. dönem (lise, İlkokul, ortaokul)

17 Haziran 2021 Perşembe 12:51 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:51

İlkokul, ortaokul ve lise karne görüşleri örnekleri yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak. Karne görüşleri, 2021 2. dönem karnelerinde de yer alacak. Öğretmenler öğrencileri için notların yanı sıra karne görüşleri örnekleri yazmak için araştırma yapıyor. İşte başarılı, orta durumda ve ders notları zayıf olan öğrenciler için karne görüşleri 2021...

BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ ÖRNEKLERİ

*Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

Güzel kızım/oğlum birinci sınıfı başarılı bir şekilde bitirdin. Hayatın başarı ve mutluluklarla dolsun. Prensesim iyi tatiller. Seni seviyorum.

*Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

Başarılı bir sene geçirdin. Başarılarının artmasını istiyorsan tatilini verimli geçirmen gerekir.

Gösterdiğin başarı takdire şayan. Yeni eğitim öğretim döneminde de bu başarının daha da artmasını dilerim.

Seni tebrik ederim. Başarılı bir yıl geçirdin. Notların gibi hayatında başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol dinlen. İyi tatiller evladım

Gösterdiğin başarıdan dolayı seni ve aileni kutlar, birlikte mutlu bir tatil geçirmenizi dilerim.

*Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum.

*Başarılarının devamını dilerim.

Derslerine daha çok çalışmalısın. Bu sene senden bekleneni gerçekleştiremedin.

*Türkçe dersindeki başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Devamını diliyorum.

Hayatta başarılı olmak istiyorsan, ömrünün en güzel çağını çalışmakla geçireceksin. Ancak o zaman yaşamanın anlamını öğrenebilirsin.

*Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Hiçbir uğraş boşuna değildir. Vakti zamanı geldiğinde harcadığın emeklerin mükâfatını göreceksin.

Faydalı olmak, özverili olmanın sonucudur. Başarılı olmak, çok çalışmanın sonucudur.

*Senden daha fazlasını bekliyorum.

*Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

*Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

*Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum.

*Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.

*Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda dabaşarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

*Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

*Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez. Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle...

*Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

*Hataların ve başarılarınla iki dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. Seneya daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.

*Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde.

Prensesim seni tebrik ederim. Kendine güvenmelisin. Sen istersen çok başarılı olabilirsin. Tatilde bol bol kitap okumalısın. İyi tatiller tatlım.

ORTA SEVİYEDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ ÖRNEKLERİ

*Çalışmalarında henüz istenilen seviyeye ulaşmış değilsin. Fakat zorlukları ancak çalışarak aşabiliriz. Biraz daha gayret etmeni istiyorum.

*Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.

Dersleri yine çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek yıl daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum.

Bu dönem çok daha iyiydin. Ama yeteri kadar derse katılmadığın için okuma seviyen biraz düşük. Ben senin çok başarılı bir çocuk alacağına inanıyorum. Tatilde çok kitap okursan eksiklerini tamamlayabilirsin. İyi tatiller oğlum.

*Biraz daha gayret ederse çok daha iyi yerlerde olabilir.

*Başarılı olmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyor. Çalışmalarını planlayarak arttırırsa ve düzenli okuma yaparsa yorum gücünü geliştirerek daha başarılı olabilir.

*Davranışlarındaki olumlu tutumun derslerine de yansımasını dilerim.

*Başarı için çok şey gereklidir ama bunların en önemlisi kendine güvendir.

*Kışın soğuğunu çekmeyen baharın tadına varamaz.

*Günlük okumayı daha düzenli hale getirdiği ölçüde Türkçe dersindeki başarısını daha da artıracaktır.

*Bir çiçekle yaz olmaz, bu kadar çalışmayla da başarı olmaz.

*Daha başarılı olabilecek bir öğrenci çalışmalarını iyi planlamalı ve daha çok okuma yazma çalışmaları yapmalı.

*Ya başarı yolunu bulacaksın, ya da yenisini yapacaksın.

*Hedefine ulaşmak için istemenin esrarına kavuşman gerekiyor. Biraz daha gayreti arttırıp kendine daha yüksek hedefler koyarak bu işe başlayabilirsin.

*Adım adım tırmandığın bu yolda başarısızlık yoktur. Fırsata dönüşen engeller vardır. Yola devam...

*Başarı istediğini elde etmek, mutluluk ise elde ettiğini sevmektir.

*Başarı cesaretin çocuğudur.

*"Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: can sıkıntısı, tembellik, yoksulluk." Öyleyse çalışmaya devam.

Bilgi, beceri ve bilince nasıl sahip olacağını bildiğin zaman en iyisini başarabilirsin.

*Başarı yapabildiklerimizde gizlidir... Yapamadıklarımızda değil.

*Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

*Geçen dört aya ve karne notlarına baktığımda daha iyi olabileceğini görüyorum. Bence bu notlar sana yakışmadı. Sen istersen, daha iyisini yapabilirsin.

*Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır.

ZAYIF NOTLARI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ ÖRNEKLERİ

*Mükemmelliğin yolu ancak kusurunu görene açıktır.

*Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır.

*Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

*Nereye düştüğüne değil, nereye takıldığına bakmalı.

*Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.

*Yolun uzun, her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.

*Dikenler arasından geçmeyen gül, gül olamaz.

*Mevcudu kafi görüp çalışmamak gayretsizliktir.

*Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.

*İnanmak başarmanın yarısı değil hepsidir. İstersen başarabileceğini biliyorum.

Arkadaş ortamının olumsuz etkisiyle senden beklenen başarıyı gerçekleştiremedin. Bu vaziyetini düzeltmen gerekir.

*Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin.

*Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığına razı demektir.

Etkili çalışamadığın için derslerde başarı gösteremedin. Bu durumu düzeltmen gerekir. Ancak o zaman hayattan haz alırsın.

*Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. *Adımını attın, sıra hamlede...

*Sen de görüyorsun ki eksiklerin var. En önemli eksiğin de planlı çalışma, dersi iyi dinleme ve anlamadığını sorma konusunda. Eğer yeterince istersen neler başardığına sen bile şaşıracaksın.

*Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk alamazlar.

*Bir sene geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım.Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.

*İyilerin tembelliği kötülerin hakimiyetini hazırlar.

*Eksiklerini tamamlaman Ferhat'ın dağı delmesinden daha zor değil. O başardığına göre sen neden başaramayasın? İstersen başarabilirsin.