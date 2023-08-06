ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2023 KPSS ÖABT) bugün iki oturum halinde gerçekleştirilecek. KPSS'nin ilk oturumu saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, sınava 15 dakika kalana dek sınav salonlarına girebilecekken ilk oturum için 10.00, 2. oturum için ise 14.00'ten sonra sınav salonlarına alınmayacak. Peki KPSS 2023 alan sınavı ne zaman, saat kaçta bitiyor? Alan sınavı kaç dakika sürüyor? İşte KPSS ÖABT sınav süresi

KPSS 2023 ALAN SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 16.45'te sonra erecek.

2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sınava 15 dakika kalana dek sınav salonlarına girebilecekken ilk oturum için 10.00, 2. oturum için ise 14.00'ten sonra sınav salonlarına alınmayacak.

2023-KPSS alan sınavına katılacak olan adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

KPSS ALAN SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?



ÖABT'de adaylara; Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacak. ÖABT'de adaylara 120 dakika süre verilecek.

Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.