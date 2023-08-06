KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 KPSS ÖABT sınav sonuç tarihi

KPSS ÖABT sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İki oturum halinde gerçekleştirilecek olan KPSS alan sınavının ilk oturumu saat 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri menüsünden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte görüntüleyebilecekler. Peki KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2023 KPSS ÖABT sınav sonuç tarihi

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları ile 2023 KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı 6 Ağustos 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonrasında ÖSYM'nin sonuç değerlendirme süreci başlayacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak. 2023 KPSS ÖABT sonuçları ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden erişime açılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına 25.08.2023 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.