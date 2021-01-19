KPSS DHBT ne zaman 2021? Ertelenen KPSS DHBT sınav tarihi belli oldu!

19 Ocak 2021 Salı 16:55 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 16:55

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olabilmenin hayalini kuran binlerce adayın merakla beklediği KPSS DHBT sınav tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda ertelenen sınavlar için belirlenen yeni tarihler açıklandı. ÖSYM'nin açıkladığı yeni sınav takvimine göre; Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi bu sene Nisan ayında yapılacak. Peki, Ertelenen KPSS DHBT ne zaman yapılacak? DHBT sınavı ne zamana ertelendi? İşte ÖSYM 2021 sınav takvimi ve KPSS DHBT tarihine dair tüm detaylar.

Ertelenen KPSS DHBT sınav tarihi, ÖSYM tarafından gelen açıklama ile belli oldu. Bilindiği üzere koronavirüs salgını nedeniyle birçok sınav ertelenmişti. ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından gelen son dakika açıklamasının ardından yeni sınav takvimi duyuruldu. Peki, Ertelenen KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak? KPSS DHBT sınavı ne zamana ertelendi, yeni tarih belli oldu mu? İşte ÖSYM 2021 sınav takvimi ve tüm detaylar…

KPSS DHBT 2021 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan 2021 sınav takvimine göre Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (KPSS DHBT) 11 Nisan'da yapılacak.

DHBT NEDİR?

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin 2018-KPSS Lisans – Ortaöğretim yada Önlisans kısmının Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile DHBT’ye katılmaları zorunludur.