1 Ağustos 2021 Pazar 09:53 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 09:53

KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? sorusu bugün ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınava giren adayların yakınları tarafından araştırılıyor. ÖSYM, KPSS sınavına girecek olan adaylara saat uyarısında bulundu. KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınavları ile Eğitim Bilimleri sınavları bugün iki oturum halinde düzenlenecek. Peki KPSS Genel Kültür Genel Yetenek kaç dakika? İşte KPSS sınav süreleri

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te, Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te başlayacak ve 130 dk sürecek. Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 12:25'te tamamlanacak

Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 100 dk sürecek. Sınav 16:25'te sona erecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

KPSS GENEL KÜLTÜR-GENEL YETENEK KAÇ DAKİKA?

Saat 10.15'te başlayacak olan KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek.

KPSS sınavına girecek adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.

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ÖSYM tarafından yapılan uyarı kapsamında; 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara sınav saatinden önce gelmeleri gerekiyor.

ÖSYM ADAYLARI UYARDI

KPSS'ye dair ÖSYM'den bir de uyarı yayınlandı:

"1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."

"1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."