KPSS çıkış saatleri, sınava katılacak olan adaylar ve yakınları tarafından merak ediliyor. Ertelenen KPSS sınavının ilk oturumu saat 10.15'te başlayacak. İkinci oturum olan Eğitim Bilimleri ise 14:45'te başlayacak. Peki KPSS kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? 2022 KPSS bitiş saati

KPSS KAÇTA BİTİYOR, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS'de iki oturum düzenlenecek. İlki Genel Yetenek – Genel Kütür olacak. Bu sınavın başlama saati 10:15 olacak. Sınavda adaylara 120 soru sorulacak. İlk oturumun süresi 130 dakika olacak. KPSS saat 12:25'te bitecek.

İkinci oturum Eğitim Bilimleri 14:45'te başlayacak. 80 sorunun sorulacağı sınavda adaylara 100 dakika süre verilecek.

Öğleden sonra yapılacak olan KPSS oturumunun çıkış saati ise 16:25 olacak.

2022-KPSS LİSANS SINAVI (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR/EĞİTİM BİLİMLERİ) İÇİN AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak 2022-KPSS Lisans Sınavına (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde, ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri ; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 18 Eylül 2022 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara,müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı,barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

18 EYLÜL 2022 PAZAR GÜNÜ 07.00-14.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ