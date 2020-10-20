20 Ekim 2020 Salı 15:52 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 15:52

KPSS önlisans sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtı devlet memuru olmak isteyen adaylar tarafından merak konusu oldu. KPSS ön lisans sınavı önümüzdeki hafta sonu 81 ilde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava girmeden önce HES kodu ve KPSS ön lisans sınav giriş belgesini almak zorundadırlar. İşte KPSS Ön lisans sınav tarihi 2020

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.

ÖSYM sınav takvimi için tıklayınız.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS ön lisans sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2020-KPSS Ön Lisans adayları, 25 Ekim'de yapılacak sınav için oluşturulan giriş belgelerine ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Ekim'de yapılacak 2020-KPSS Ön Lisans'a başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. KPSS Ön Lisans Sınav Giriş Belgesi için tıklayınız.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine bugünden itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi’nden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

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