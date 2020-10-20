20 Ekim 2020 Salı 12:34 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 12:34

KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca memur adayının ter döktüğü KPSS lisans sınavının sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıklayacak. Sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Peki KPSS sınav sonuçları (Lisans) ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2020?

KPSS sınavı Lisans oturumunun sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçlarının, diğer sınav sonuçlarında olduğu gibi sabah saatlerinde (10.00 civarı) açıklanması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM tarafından bu sene yapılan bazı sınavların sonuçları belirlenen tarihten önce açıklanmıştı. KPSS sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluğuna göre erken açıklanabilir.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2020 KPSS SONUÇ TARİHLERİ

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı sonuç tarihi 22.10.2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı sonuç tarihi 22.10.2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı sonuç tarihi 22.10.2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı sonuç tarihi 22.10.2020

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.