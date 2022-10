KPSS önlisans 70 puan almak için kaç net gerekir? KPSS ön lisans puan hesaplama

KPSS ön lisans puan hesaplama tablosu, sınavdan çıkan adaylar tarafından sorgulanıyor. KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Yanlışlar çıktıktan sonra net sayısıyla adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanır. Kamu kurumlarının yayınladığı iş ilanlarında genelde 70 puan ve üzeri şartı koşuluyor. Peki KPSS önlisans 70 puan almak için kaç net gerekir? İşte KPSS ön lisans puan hesaplama örneği

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır.

KPSS Önlisans sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde adaylara toplam 120 soru yöneltilir. Sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Her bir testin sadece kendi içinde her soru eşit puana sahiptir.

Adayların puanlarının hesaplanabilmesi için her iki teste de girmesi gerekiyor.

Dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda, net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılır. Yanlış cevap sayıları hesaplandıktan sonra 4'e bölünüyor daha sonra çıkan sayı, doğru sayısından düşülür. Böylece net doğru sayısı elde edilir.

KPSS Puanları hesaplanırken o yıla ait KPSS Önlisans ÖSYM verileri kullanılmaktadır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

2022 KPSS ön lisans sınavında soru dağılımı ise şöyle:

GENEL YETENEK

Türkçe: 30 Soru

Matemati ve Geometri: 30 Soru

GENEL KÜLTÜR

Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru

KPSS ÖN LİSANS PUAN HESAPLAMA

Adayların ASP'leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

KPSS Puan hesaplama formülü (KPSSP93) = 70 + (30*[2*(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)

KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı

ASP : Ağırlıklı standart puan

X : ASP dağılımının ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS ÖNLISANS 70 PUAN ALMAK IÇIN KAÇ NET GEREKIR?

KPSS Önlisans düzeyinde sınava giren adayların 70 puan alabilmeleri için ortalama olarak 35 net yapmaları gerekmektedir.

GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR - P94 PUANI

40 Net - 45 Net - 88, 376

45 Net - 45 Net - 90,176

45 Net - 50 Net - 92,468

50 Net - 45 Net - 91,977