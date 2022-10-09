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Eğitim

ÖSYM KPSS önlisans soru kitapçığı yayımlandı! ÖSYM önlisans KPSS soruları 2022

KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, ÖSYM önlisans KPSS soruları kitapçığında verilen sınav sorularına https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. İşte ÖSYM KPSS önlisans soru kitapçığı (Pdf)

9 Ekim 2022 Pazar 15:17 - Güncelleme:
ÖSYM KPSS önlisans soru kitapçığı yayımlandı! ÖSYM önlisans KPSS soruları 2022
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2022-KPSS Ön Lisans Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. Adaylar ÖSYM önlisans KPSS sorularına haberimizdeki bağlantıdan erişebilecekler. ÖSYM 2022 KPSS önlisans soru kitapçığı Pdf dosyası halinde haberimizde yer alıyor.

09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ön Lisans Sınavı'na ait (2022-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır. ÖSYM önlisans KPSS soruları, 19 .10.2022 tarihinde saat 23.59'a kadar görüntülenebilecek.

ÖSYM ÖNLİSANS KPSS SORULARI İÇİN TIKLAYIN

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplamda 120 soru soruldu. KPSS ön lisans sınavı 130 dakika (2 saat 10 dakika) sürdü.

KPSS Önlisans sınavında 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Her bir testin sadece kendi içinde her soru eşit puana sahiptir.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-KPSS Ön lisans sınavı sonuçları, 03.11.2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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