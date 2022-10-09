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Eğitim

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuç tarihi

KPSS Önlisans sonuçları, sınavdan çıkan adaylar tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu sona erdi. Peki KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuç tarihi

9 Ekim 2022 Pazar 13:31 - Güncelleme:
KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuç tarihi
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KPSS önlisans oturumu sona erdi. Sınavdan alınan puanlar, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. KPSS önlisans sonuçları https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Peki KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte detaylar...

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

KPSS önlisans oturumu 9 Ekim 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp, 12.25'te sona erdi. 130 dakika süren sınavın ardından gözler KPSS önlisans sonuçlarına çevrildi.

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuç tarihi ilan edildi.

2022 KPSS Önlisans sonuçları 3 Kasım 2022 günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.

Adaylar sonuçara ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak ulaşabilecekler.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLI OLACAK?

KPSS önlisans sınav puanı, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2022-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

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