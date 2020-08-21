21 Ağustos 2020 Cuma 16:50 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 16:50

ÖSYM takvimine göre bugün başlayan KPSS Ön lisans başvuruları Eylül'ün 2'sinde sona erecek. ÖSYM'nin duyurduğu tarihler arasında, sınav ücreti de ödenerek KPSS başvurusu işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. Öte yandan ÖSYM sınav başvurularında artık HES kodu almak zorunlu hale geldi. KPSS ücretlerini yatırmayan ve HES kodu almayan adayların başvuruları tamamlanmayacak. Peki KPSS Önlisans ödemeleri hangi bankalara yatırılacak? İşte KPSS ücretlerinin yatırılacağı bankalar

Devlet bünyesinde memur olmanın hayalini kuran adaylar için büyük gün geldi. Kamu Personeli Seçme Sınavı önlisans başvuruları bugün başladı. Adaylar başvuru işlemlerini tamamlamak için KPSS Önlisans ödemeleri hangi bankalara yatırılacağını araştırmaya koyuldu. KPSS ücretlerinin yatırılacağı bankalar ÖSYM tarafından paylaşılan sınav kılavuzunda belirlendi. İşte sınav ücretlerinin yatırılacağı bankalar.

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2020 KPSS önlisans sınav ücreti 80 TL olarak belirlendi. Adaylar, bu ücreti belirtilen bankalar aracılığıyla ya da elektronik ortamda ödemek zorunda. Ücret ödemek için son gün ise 3 Eylül 2020...

KPSS PARA YATIRMA HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden veya ÖSYM mobil uygulamasından T.C kimlik ve şifreyle yapılacak. ÖSYM sisteminde geçerli fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunmayan adaylar başvuru işlemlerini en yakın ÖSYM merkezinden yapacaklardır.

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KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 26 Kasım tarihinde ilan edilecek.

ÖSYM’nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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