KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? ÖSYM (osym.gov.tr) giriş ile KPSS Ortaöğretim sonuç sayfası

24 Aralık 2020 Perşembe 10:53 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:53

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sınava katılan binlerce aday tarafından araştırılıyor. Kasım'ın 22'sinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları bugün adayların erişimine açılacak. Adaylar aldıkları puanları puan neticesinde devlet bünyesinde memur veya işçi statüsünde çalışabilme imkanı bulacaklar. KPSS ortaöğretim sonuçları osym.gov.tr giriş ile ÖSYM'nin sonuç sayfasından görüntülenebilecek. Peki KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? KPSS ortaöğretim sonuçları için osym.gov.tr giriş sayfası haberimizde yer alıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (osym.gov.tr)

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, KPSS Ortaöğretim sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS 3.10 MADDESİ NEDİR?

Bir testte, en az bir (1) ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.