24 Aralık 2020 Perşembe 14:14 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 14:14

KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? sorusunun yanıtı sonuçların açıklanmasıyla birlikte merak konusu oldu. Lise mezunlarının katılım gösterdiği Kamu Personeli Seçme Sınav sonuçlarının açıklanması sonrası adaylar Ortaöğretim KPSS tercih kılavuzu 2020 için arayışa geçti. Binlerce kişinin katılım sağladığı sınava katılan adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda KPSS ortaöğretim tercihlerini yapabilecekler. Peki Ortaöğretim KPSS tercih kılavuzu 2020 yayımlandı mı? İşte ÖSYM'nin belirlediği takvime göre yerleştirmelerin yapılacağı tarihler.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. Lise mezunu adaylar KPSS ortaöğretim tercih tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından resmi sitede yer alan bilgiye göre;

"Kamu Personeli Seçme Sınavı sınavına katılan adayları ilgilendiren KPSS-2020/2 tercihleri ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre 30.12.2020-07.01.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Tercih kılavuzunun aynı gün içerisinde veya bir önceki gün ÖSYM tarafından adayların erişimine açılması bekleniyor.

ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

22 Kasım'da gerçekleşen Ortaöğretim KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından belirlenen yerleştirme tarihinde yayımanacak. 30 Aralık 2020'de yayınlanacak olan KPSS Ortaöğretim kılavuzundan Ocak ayının 7'sine kadar tercih yapılabilecek.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, osym.gov.tr ÖSYM’nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifreleri ile Ortaöğretim KPSS tercih kılavuzu 2020 ile tercihlerini yapabilecek.

ÖSYM her yıl KPSS lisans, ön lisans ve lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzunu yayımlıyor. Kılavuzda adayların tercih edebilecekleri kadrolar ve başvuru kriterleri ve kadro sayısı yer alıyor.

KPSS 67 puanla nereye girebilirim? KPSS baraj puanı kaç 2020? Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı! ÖSYM (osym.gov.tr) giriş ile KPSS Ortaöğretim sonuç sayfası