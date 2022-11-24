KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2022 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS ortaöğretim tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından gündeme geldi. Lise mezunu adayların katılım sağladığı sınav sonrası gözler tercih dönemine çevrildi. Memur alımlarında baz alınan; Branş, kontenjan ve kadro dağılımları, 2022 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu ile belli olacak. Buna göre KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme tarihleri açıklanırken kılavuz henüz yayınlanmadı. KPSS Ortaöğretim tercihleri ise Aralık ayının 21'inde başlayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından paylaşılan açıklamaya göre KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21.12.2022 tarihinde başlayacak ve 28.12.2022 tarihinde sona erecek.

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabilecek.

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