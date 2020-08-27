KPSS sınava giriş yerleri açıklandı! 2020 ÖSYM KPSS sınava giriş belgesi

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:49 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:49

KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Hal böyle olunca KPSS sınav yerleri araştırılmaya başlandı. 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. Sınava katılım gösteren adaylar, bu belgeleri sınav yerlerine giderken yanlarında bulundurmak zorundalar. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS sınava giriş yerlerini, 2020 ÖSYM KPSS sınava giriş belgesi ile öğrenebilirsiniz.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2020 ÖSYM KPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Eylül'de yapılacak 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavına giriş belgeleri kurumun internet adresinde yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Adaylar, 6 Eylül'de yapılacak 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için saat 10.00’dan sonra, aynı gün yapılacak 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, adayların https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamasından sınava giriş belgelerine ulaşabileceklerini belirterek, tüm adaylara başarılar diledi.

DİKKAT!

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

2020 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.