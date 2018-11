KYK burs ve kredi paraları ne zaman yatacak KYK 2019 burs zammı ne kadar, ücret hangi aylarda ödeniyor

KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? Burs ve kredi ödemeleri ayın kaçında yapılıyor? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Bankamatik kartları ne zaman gelecek? Geri ödemeler nasıl olacak? KYK bursu banka kartı nasıl nereden alınır? sorularına yanıtları merak ediliyor. 2018 2019 yılı KYK bursları ve kredi paralar ıne zaman yatırılacak sorusu, öğrencilerin takibinde yer almaya devam ediyor. Aylık 500 liralık bir destek alacak olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun açıkladığı sonuca göre bunu geri ödemeli ya da tamamiyle burs olarak kabul edecek. KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak sorusu, dönem sonuna yaklaşılırken öğrencilerin gündemindeki konu oldu. Taahhütname onaylarını tamamlayanların yararlanabileceği kredi ve burs ödemeleri, bankamatikler üzerinden temin edilebilecek. KYK burs ve kredileri ile ilgili yapılan son dakika açıklama star.com.tr'de.

KYK bursları ne zaman yatacağı ile ilgili yapılan araştırmalar, sonuçların açıklanmasının ardından birçok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Burs ve kredi başvuru sonuçlarında hak elde eden öğrenciler KYK paralarının hesaplara ne zaman yatacağını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda burs kredi ödemelerinin yapılacağı banka bankamatik kartların hangi tarihte ellerine ulaşabileceğini merak eden öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. 2019 KYK kredi bursu ya da kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemelerini ne zaman alacağını merak ediyor. Aylık 500 liralık bir ücret imkanından faydalanacak olan öğrenciler, Ziraat Bankası'nın vereceği bankamatik kartı üzerinden bu ödemeleri çekebilecek. KYK burs kredi banka kartı sorgulama, öğrenme, alma ile KYK banka kartımı kaybettim ne yapmalıyım hakkında detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ya da bilinen kısa adı ile KYK, maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin eğitimlerine ara vermeksizin devam etmeleri adına burs vermektedir. Bu burs karşılıksız yani başkanlık bursu olabileceği gibi öğrenim kredisi yani geri ödemeli burs da olabilmektedir. Her sene milyonlarca öğrenci bu burs çeşitlerinden alarak eğitimleri süresince maddi zorluk yaşamamaktadırlar. Her sene öğrenciler öncelikle burs başvurularını gerçekleştiriyor, akabinde de sonuçlar açıklanıyor. Bu sonuçların açıklanmasının ardından da öğrenciler bu burs ve kredi paralarını nereden nasıl alabileceklerini merak ediyorlar.

Sonuçların açıklanmasının akabinde almaya hak kazandıkları kredi ya da burs için taahhütnamelerin onaylayan öğrenciler, Ziraat Bankası üzerinden GençKart başvurularını tamamladı. Bankamatik kartlarının şubelere gelmesinin ardından ilk burslarını Ocak 2019'da çekebilecek olan öğrenciler, kartlarının ne zaman, hangi şubeye geleceğini ise aşağıdaki sorgulama ekranından öğrenebilecek.

BANKAMATİK KARTLARI NE ZAMAN GELECEK?



Ziraat Bankası üzerinden burs ve kredilerini çekecek olan öğrenciler, şubelere gönderilecek olan kartlarını, belirlenen tarihlerde alabilecek. KYK kredi/burs hesaplarına ait Genç Bankkartların teslim alınacağı tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numarası ile aşağıdaki link üzerinden öğrenmek mümkün olabilecek.



KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?



KYK'dan burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin paralarını almaları için öncelikle taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılı başı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmayacak. Burs/krediler Ocak 2019 yılından itibaren ödenmeye başlanacak.

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.



Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.



ÇALIŞAN ÖĞRENCİ DE KYK'DAN FAYDALANABİLECEK



Beyan ettikleri bilgiler dahilinde burs alması uygun görülmeyen öğrenciler, öğrenim kredisi imkanından faydalanabilecek. Burs ödemeleri ile aynı miktarlarda gerçekleştirilen öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencinin eğitim öğretim hayatını tamamlamasının ardından geri talep edilecek.



Aynı zamanda yeni çıkarılan kanunla halihazırda KYK imkanlarından faydalanırken çalışan öğrencilerin, burs ve kredileri kesilmeyecek.

BURS MİKTARI 500 TL OLDU



Burs/kredi Ocak 2018’den bu yana lisans öğrencilerine aylık 470, yüksek lisans öğrencilerine 940, doktora öğrencilerine de 1410 lira olarak ödeniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde öğrencilere müjdeyi vermiş ve burs/kredi miktarını önümüzdeki yıl itibarıyla lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 liraya yükseltme kararı aldıklarını açıklamıştı.



BURSUN KESİLME SEBEPLERİ



KYK tarafından tahsis edilen burslar aşağıdaki durumlar halinde kesilmektedir;

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması



BURS/KREDİ ALMAKTAN VAZGEÇMEK MÜMKÜN MÜ?



KYK'dan burs/kredi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler. Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.



Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir. Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.

KYK BURSU BANKA NEREDEN NASIL ALINIYOR?



Burs ve krediler Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaktadır. Ancak bunun için Ziraat Bankası’na giderek bir hesap açtırmanız gerekmektedir. Hesap açtırma işleminizi gerçekleştirdikten sonra tarafınıza almaya hak kazandığınız burs ve kredi ödemeleri bu hesabınıza yatırılır. Ayrıca tarafınıza hesap işletim ücreti veya hesap kullanım bedeli gibi çeşitli kesintilerin yapılmadığı bir banka hesap kartı tanımlanır. Bu hesap kartınız adresinize veya şubeye gönderilir. Gönderilecek olan yer yine talebinize göre belirlenmektedir. Akabinde bu hesap kartınızı da almanızın ardından ödemelerinizi şubeye gitmeye gerek kalmadan bankamatiklerden alabiliyorsunuz.



KYK BURSU BANKA KARTIMI KAYBETTİM, NE YAPMALIYIM?



Herhangi bir kayıp, çalıntı durumunda öncelikle bankanın müşteri hizmetleri telefon numarası olan “0850 220 00 00” aranmalı ve kartınız iptal ettirilmelidir. Akabinde yeni kart başvurusu yapabilir ve kartınızı yine ister şubenizden isterseniz de vermiş olduğunuz adresten temin edebilirsiniz. Kartınızın bulunmadığı dönemlerde ise ödemeleriniz hesabınıza geleceği için şubelere giderek kimliğiniz ile birlikte bu burs ve kredi ödemelerini alabilirsiniz.



Size en yakın Ziraat Bankası şubesini “https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bize-ulasin/sube-ve-atmler” bu sayfa sayesinde öğrenmeniz mümkündür. Bu yazımızda KYK genç banka kartı nereden nasıl alınır, KYK banka kartı sorgulama gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.