KYK her yıl binlerce yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler için burs/kredi desteği sağlamaktadır. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce üniversite öğrencisi burs ve kredi ödemelerin yatıp yatmadığını araştırıken aynı zamanda KYK bursu ne zaman kesilir? KYK burs parası hangi durumlarda kesilir? soruların yanıtlarını araştırıyor. Bizlerde KYK bursu ile ilgili merak edilenleri bu haberimiz üzerinde derledik. KYK bursu adı altında her ay düzenli olarak 4 yıl boyunca verilen ücret bazı sebepler neticesinde kesilecektir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında aylık 500 TL olarak belirlendiği Kredi Yurtlar Kurumu bursu karşılıksız verilen bir burs olup kredi gibi mezun olunduktan 2 yıl sonra geri ödemesi başlamamaktadır.



02.01.2019 tarihinde güncelleme yapmak durumunda kaldık. Çünkü KYK, burs/kredi yönetmeliğinde değişikliğine gitti. Bu değişiklik not ortalaması, alttan kalan ders sayısı ve hazırlıktaki başarısızlıkla ilgili. Aşağıda güncellememize değindik.



KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?





Bir öğrencinin vefat etmesi neticesinde aylık düzenli olarak aldığı KYK bursu varislerine veya ailesine kalmayacak olup vefat ettiği ay itibariyle öğrencilikle ilişiği kesildiği gibi bursu da kesilmektedir.



Bir öğrencinin 4 yıl tamamladıktan sonra mezun olmadığı durumlarda, okulu 5 veya 6.yıla uzasa da 4. yıl sonunda bursu kesilmektedir. Yani bir öğrencinin alacağı burs süresi okulun normal süresi ile ilişkilidir. Bir tıp öğrencisi en fazla 60 ay burs alırken 4 yıllık okuyan bir mühendislik öğrencisi 48 ay almaktadır.



Eylül 2018’de KYK burs yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre not ortalaması 4’lük sistemde 2.00’nin altında olan öğrencilerin bursu kesilir.



Almakta olduğunuz bursun devam edebilmesi için not ortalamanızın ekim ayındaki YÖKSİS kayıtlarında 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir. Bursun kesilmesinde yıl sonu ortalaması dikkate alınmaktadır.



Not ortalaması 100’lük sistemde 53.33’ün altında olan öğrencilerin bursu kesilir.



Hazırlık sınıfında da sınıfı geçemeyenlerin bursu kesilir. Bunun yanında hazırlık sınıfını geçseniz dahi yukarıda bahsedilen ortalamaların altında sınıfı geçmeniz halinde bursunuz yine kesilir.



Bir öğrencinin disiplin suçu işlemesi ve bunu tekrarlaması sonrasında okul ile ilişiği kesildiği durumlarda KYK bursu da kesilmektedir.



Bir öğrencinin okulu bırakması sonucu KYK bursu kesilmektedir. Örneğin 2 dönem üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin 2. Dönem itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursu kesilmektedir.



2 yıl okuduktan sonra başka bir bölüme geçen ve 2 yıl da orada okuyun öğrencinin mezuniyetine 1 yıl kalsa dahi 4. Yılını doldurduğu için öğrenim kredisi ve KYK bursu kesilecektir.



Değerli arkadaşlar 2015 yılı sonu itibariyle yayımlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetmeliğinde burs verilmeyecek kişiler başlığındaki “asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler” ibaresi kaldırıldı. Yani artık asgari ücret düzeyinde çalışan öğrencilerin bursları kesilmeyecektir. Ancak asgari ücret düzeyinde sigortalı bir işte çalışan ve ilk defa burs başvurusu yapacak öğrencilerin başvuru sonrasın sosyal durumları göz önüne alındığı için burs çıkma olasılığı çok azdır. Ancak burs alan öğrenciler asgari ücret düzeyinde bir işte çalışırsa bursları kesilmez.

KREDİ BURSA DÖNÜŞTÜRÜLÜR MÜ?



Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.



BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?



Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.