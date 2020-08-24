24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:27 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:27

Devlet, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) adıyla üniversite öğrencilerine öğrenimlerini maddi sıkıntı çekmeden tamamlayabilmeleri için burs vermektedir. Bu burslar aynı zamanda öğrenim kredisi adı altında geri ödemeli olarak da veriliyor. KYK bursu üniversite öğrencilerine öğrenim süreleri boyunca verilmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yılda aynı oranda artış gösteren KYK bursları 50 TL'lik bir artışla 550 TL'ye yükseldi. KYK bursları bazı durumlarda kesilebiliyor. Peki KYK bursu neden kesilir? KYK bursu hakkında merak edilenler haberimizde.

KYK bursu ile ilgili merak edilenleri bu haberimiz üzerinde derledik. KYK bursu adı altında her ay düzenli olarak 4 yıl boyunca verilen ücret bazı sebepler neticesinde kesilecektir. 2019-2020 eğitim öğretim yılında aylık 550 TL olarak belirlendiği Kredi Yurtlar Kurumu bursu karşılıksız verilen bir burs olup kredi gibi mezun olunduktan 2 yıl sonra geri ödemesi başlamamaktadır. Buna göre; KYK bursu hangi durumlarda kesilir?

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Bir öğrencinin vefat etmesi neticesinde aylık düzenli olarak aldığı KYK bursu varislerine veya ailesine kalmayacak olup vefat ettiği ay itibariyle öğrencilikle ilişiği kesildiği gibi bursu da kesilmektedir.

Bir öğrencinin 4 yıl tamamladıktan sonra mezun olmadığı durumlarda, okulu 5 veya 6.yıla uzasa da 4. yıl sonunda bursu kesilmektedir. Yani bir öğrencinin alacağı burs süresi okulun normal süresi ile ilişkilidir. Bir tıp öğrencisi en fazla 60 ay burs alırken 4 yıllık okuyan bir mühendislik öğrencisi 48 ay almaktadır.

Eylül 2018’de KYK burs yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre not ortalaması 4’lük sistemde 2.00’nin altında olan öğrencilerin bursu kesilir.

Almakta olduğunuz bursun devam edebilmesi için not ortalamanızın ekim ayındaki YÖKSİS kayıtlarında 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir. Bursun kesilmesinde yıl sonu ortalaması dikkate alınmaktadır.

Not ortalaması 100’lük sistemde 53.33’ün altında olan öğrencilerin bursu kesilir.

Hazırlık sınıfında da sınıfı geçemeyenlerin bursu kesilir. Bunun yanında hazırlık sınıfını geçseniz dahi yukarıda bahsedilen ortalamaların altında sınıfı geçmeniz halinde bursunuz yine kesilir.

Bir öğrencinin disiplin suçu işlemesi ve bunu tekrarlaması sonrasında okul ile ilişiği kesildiği durumlarda KYK bursu da kesilmektedir.

Bir öğrencinin okulu bırakması sonucu KYK bursu kesilmektedir. Örneğin 2 dönem üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin 2. Dönem itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursu kesilmektedir.

2 yıl okuduktan sonra başka bir bölüme geçen ve 2 yıl da orada okuyun öğrencinin mezuniyetine 1 yıl kalsa dahi 4. Yılını doldurduğu için öğrenim kredisi ve KYK bursu kesilecektir.

Değerli arkadaşlar 2015 yılı sonu itibariyle yayımlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetmeliğinde burs verilmeyecek kişiler başlığındaki “asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler” ibaresi kaldırıldı. Yani artık asgari ücret düzeyinde çalışan öğrencilerin bursları kesilmeyecektir. Ancak asgari ücret düzeyinde sigortalı bir işte çalışan ve ilk defa burs başvurusu yapacak öğrencilerin başvuru sonrasın sosyal durumları göz önüne alındığı için burs çıkma olasılığı çok azdır. Ancak burs alan öğrenciler asgari ücret düzeyinde bir işte çalışırsa bursları kesilmez.

KYK BURSUNU NEDİR? KİMLER ALABİLİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler

- Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

- Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

- Yabancı uyruklu öğrenciler,

- Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

- Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

- Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

- Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

- Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.