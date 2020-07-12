12 Temmuz 2020 Pazar 10:30 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 10:30

Öğrencilerin aldığı burs KYK paralarının ne zaman yatacağı merak ediliyordu. 'KYK kredim yatmadı Temmuz 2020' şeklinde aramalar yapan öğrenciler için beklenen açıklama geldi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Temmuz ayında öğrenim kredisi/burs alamayan öğrencilerin 'KYK kredileri kesildi mi? KYK neden yatmadı? ' sorularına ilişkin açıklamada bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun geçtiğimiz hafta açıkladığı KYK kredisi ödeme tarihlerinde parası yatmayan öğrenciler 'KYK kredim yatmadı Temmuz 2020' şeklinde araöalar yapıyorlardı. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden geldi. KYK'dan yatmayan kredi ve burs paralarına ilişkin gelen açıklamada öğrencilerin eğitim durumlarını YÖKSİS üzerinden güncellemeleri gerektiği bildirildi. İşte son dakika KYK'dan Temmuz 2020 kredisi yatmayanlara ilişkin açıklama...

Temmuz ayı KYK burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor? Her ay öğrencilerin TC kimlik numarasının son numarasına göre ödenen KYK burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ödemelerin en geç 10 Temmuz'da yapılacağının bilgisini vermişti. Fakat birçok öğrencinin kredisi yatmadı. Yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu yani KYK tarafından yatırılan burs ve KYK paralarının ödemeleri ile ilgili KYK'dan açıklama geldi. İşte KYK'dan yapılan kredi açıklaması...

KYK'DAN YATMAYAN KREDİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu ay burs veya kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacağı ifade edildi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Sevgili öğrencilerimiz, Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki değişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür.

* YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır.

* Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilerinizi e-devletten takip edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

KYK'dan yapılan bu açıklama sonrası YÖKSİS üzerinden durum güncellemesi yaptıktan sonra e-Devlet kredi ve burs sorgulama sayfası üzerinden ödemelerinizin yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz.

YÖKSİS GİRİŞ

KYK nakil talebi ne zaman ve kaç günde sonuçlanıyor?

KYK ne zaman, saat kaçta yatıyor? E-Devlet KYK kredi sorgulama sayfası