LGS bitti mi? LGS sınavı saat kaçta bitecek?

LGS bitti mi? sorusunun yanıtı, sınava katılan öğrencilerin yakınları tarafından merak ediliyor. Liselere Geçiş Sınavı bugün yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 2 oturumdan oluşan sınavın 2. etabı 11.30'da başladı. Toplam 90 sorudan oluşan Liselere Geçiş Sınavı için öğrencilere 155 dakikalık süre tanındı. Peki LGS sınavı saat kaçta bitecek? İşte LGS sınav saatleri

LGS BİTTİ Mİ?

LGS sınavının 2. oturumu sona erdi. 8.sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavda öğrenciler iyi bir lise eğitimi almak için ter döktü.

Sınav, iki oturum halinde uygulandı. Saat 09.30'da başlayan sınavın ilk etabında öğrencilere sözel olan; Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru için 75 dakika süre verildi.

LGS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Saat 11.30'da başlayan sayısal oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru için 80 dakika süre verildi.

Toplam 90 sorudan oluşan Liselere Geçiş Sınavı için öğrencilere 155 dakikalık süre tanındı. LGS sınavı saat 12:50'de bitecek.

LGS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

8. sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak düzenledi. İsteyenler öğrenciler, sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?