20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:30 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:30

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih serüveni bugün itibariyle başladı. LGS için tercih yapmak isteyen adaylar taban puanları, lise kontenjanları ve LGS il yüzdelik dilime göre okul seçimlerini yapacaklar. Peki LGS il yüzdelik dilim nereden öğrenilir? Tercih dönemi için MEB tercih robotu ekranında 2019 yılının LGS sonuçları ve yerleştirme puanları baz alınarak 2020 lise puanları hakkında öğrenciler bilgi edinecekler. Haberimizin içerisinden lise kontenjanları ile LGS taban puanları, Türkiye Geneli Yüzdelik Dilimlere Göre Listeleme ve E-Okul LGS illere göre yüzdelik dilimler bilgisine ulaşabilirsiniz. İşte illere göre yüzdelik dilimler ve lise taban puanları 2020

LGS İL YÜZDELİK DİLİM NEREDEN ÖĞRENİLİR?

E-Okul LGS illere göre yüzdelik dilimler tercihlerin başlamasıyla birlikte belli oldu. E-Okul üzerinden Türkiye ve İl Geneli Yüzdelik Dilimlere ulaşabilirsiniz. E-okul Giriş Kodu, Öğrenci T.C. Kimlik No ve Doğum Tarihi(GG/AA/YYYY) bilgilerini girerek aşağıdaki link üzerinden LGS il yüzdelik dilimleri görebilirsiniz.

Tercih Listeleme Kriterleri

Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi seçeneklerinden dilediğinizi işaretleyerek il ve ilçe bazında okulların taban puanlarına ulaşabilir, E-Okul LGS illere göre yüzdelik dilimleri listeleyebilirsiniz.

E-OKUL LGS İLLERE GÖRE YÜZDELİK DİLİM İÇİN TIKLAYINIZ

E-Okul 2020 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi yani LGS tercih robotu için aşağıdaki linki tıklayın!

Açılan sayfada yer alan;

Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi

Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi

Kutucuklardan tercih etmek istediğiniz lise türünü seçiniz. Ardından gitmek istediğiniz lisenin il v e ilçesiniz seçip listele deyiniz. Tercih edebileceğiniz liselerin listesi karşınıza gelecektir.

Sıralanan listedeki okullardan puanınıza uygun olduğunu düşündüğünüz liseleri tercih e-okul LGS tercih sayfasını tıklayarak verilen listeye göre en çok istediğiniz liseden başlayarak sıralı olarak tercih edin.

ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479

Kontenjan: 110

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

EBA LGS Lise tercih yapma: EBA tercih danışmanlığı sayfası

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180

Kız Yatılı kontenjanı: 12

Erkek Yatılı kontenjanı: 21

1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446

SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ

Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45

Taban puan: 462.0000

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek

2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000

LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2020 LGS tercih süresi