LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2020 LGS tercih süresi

20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:37 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:37

Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı LGS tercihleri bugün itibarıyla başladı. Öğrenciler iyi bir lise eğitimi alabilmek için 2020 LGS tercih süresi boyunca okulları araştırıp tercihlerini yapabilecekler. LGS tercih süresi devam ederken LGS tercihlerinin ne zaman biteceği de merak konusu haline geldi. Tercih işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından LGS tercih süresince belirlenen tarihler arasında yapılabilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek? 2020 LGS tercihleri için son gün ne zaman? İşte tüm detaylar…

LGS tercih döneminin bugün itibarıyla başlamasının ardından milyonlarca öğrenci hayalini kurduğu okula gidebilmek adına kendi puanlarını göz önünde bulundurarak tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Öte yandan halen kararını verememiş ve tercih listesini oluşturmamış vatandaşlar daha kapsamlı araştırma yapmak için sürecin son gününü araştırıyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2020 LGS tercihleri için son gün ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilenler…

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK? 2020 LGS TERCİH SÜRESİ

Liselere Geçiş Sınavı kapsamında puanların erişime açılmasıyla adayların tercihler için telaşı da başladı. Bugün itibarıyla elektronik ortam üzerinden alınmaya başlayan LGS tercihlerinin son günü MEB tarafından duyuruldu. LGS tercih süresi boyunca öğrenciler e-okul aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

MEB e okul tercih robotu: E Okul giriş ile LGS tercih yapma ekranı Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.

EBA LGS Lise tercih yapma: EBA tercih danışmanlığı sayfası