LGS ilk oturum kaçta bitiyor? LGS sınav süresi kaç dakika? 2023 LGS başlama ve bitiş saati

LGS ilk oturum başladı. Liselere geçiş sistemi kapsamında bugün düzenlenen sınav 2 oturumdan oluşuyor. LGS ilk oturumun ardından 45 dakikalık ara verilecek. Sınav kılavuzunda LGS başlama ve bitiş saatine dair kurallar yer alıyor. LGS ilk oturumda öğrencilere 75 dakika, ikinci oturumda ise 80 dakikalık süre verilecek. Peki LGS ilk oturum kaçta bitiyor? LGS sınav suresi kaç dakika? İşte 2023 LGS başlama ve bitiş saati

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşiyor. LGS sınav süresi, sınava katılan adaylar ve yakınları tarafından sorgulanıyor. Sözel ve sayısal bölümlerden oluşan sınav, iki oturum halinde gerçekleşecek. LGS sözel sınavı saat 09:30'da, Sayısal sınavı ise 11:30'da başlayacak. İşte 2023 LGS başlama ve bitiş saatine dair detaylar...

LGS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?



LGS ilk ve ikinci oturum toplam 155 dakika sürecek.

LGS ilk oturum süresi 75 dakika olup, sınav 50 soruluk sözel alandan oluşacak. LGS ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve sınav süresi 80 dakika olacak.

Liselere Geçis Sistemi (LGS 2023) kapsamında düzenlenen sınav toplam 90 sorudan oluşuyor.

LGS ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

LGS İLK OTURUM KAÇTA BİTİYOR?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

LGS ilk oturum saat 10.45'te sona erecek. İlk oturumun ardından 45 dakika ara verilecek.

LGS ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayıp, 12.50'de bitecek.