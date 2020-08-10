10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:18 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:18

LGS nakil başvurusu tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 'http://sonuc.meb.gov.tr/' internet adresinden açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilk tercihlerinde yerleşen öğrenciler için kayıt süreci başladı. Esas nakil başvurusunda bulunmak isteyen daylar ise e okul üzerinden işlemlerini geçekleştirebilecekler. Peki LGS nakil başvuru nasıl yapılır 2020? İşte detaylar...

Liseye Geçiş sınavı tercih sonuçları açıklandı. Esas nakil işlemi yaptırmak isteyen öğrenciler için LGS nakil başvuru işlemleri e okul üzerinden yapılmaya başlandı. Herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler nakil tercihlerini yapacaklar. Birinci nakil başvuruları 10 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden alınacak.

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

LGS nakil başvuruları, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

E-OKUL LGS NAKİL BAŞVURU EKRANI-TIKLAYINIZ

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

Lise kayıtlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Lise kayıtlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. LGS tercih sonuçları 10 Ağustos’ta erişime açıldı. Her yıl tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlıyor. 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacak.

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