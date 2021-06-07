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Eğitim

MEB 2021 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı! LGS soru ve cevapları yayınlandı!

LGS soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Liselere Giriş Sınavı (LGS) 2021 Türkçe, İnkılap Tarihi ve Din Kültürü sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı meb.gov.tr sitesinde erişime açıldı. Öğrencilere ilk oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru, 2. oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru yöneltildi. Sınavın bitmesinin ardından LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayılmandı. İşte LGS soru ve cevapları

07 Haziran 2021 Pazartesi 11:23 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 11:23
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Mill Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen 2021 LGS sınavı bugün tamamlandı. 2021 LGS sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı son dakika açıklandı. Bir milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı sınav, sözel ve sayısal bölümler olarak iki oturum halinde uygulandı. MEB 2021 LGS sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2021 LGS soru ve cevapları...

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı bugün gerçekleştirildi. LGS sözel bölümünde yer alan Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve İngilizce soruları ile LGS sayısal bölümünde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

LGS soruları ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika olarak yaptığı açıklmada soru ve cevapların yayımlandığınu duyurdu. Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin LGS Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

LGS SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kendi okulunda katıldığı sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

LGS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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