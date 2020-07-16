LGS tercihler ne zaman? 2020 LGS tercih tarihleri

16 Temmuz 2020 Perşembe 14:30 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 14:30

Merakla beklenen 2020 LGS tercih tarihleri MEB tarafından açıklandı.. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Şimdi sınava giren ve sonuç sorgulama yapan öğrencilerin gözü MEB tercih kılavuzunda. Peki LGS tercihler ne zaman? İşte MEB tarafından yayınlanan 2020 LGS tercih tarihleri..

LGS TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte internette en çok aranan konulardan biri de 2020 MEB LGS tercih tarihleri oldu. LGS tercih kılavuzu MEB tarafından açıklandı.. Açıklamaya göre tercihler 20 Temmuz'da başlayacak.

LGS TERCİH TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinde yayımladı. LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

LGS TERCİH BAŞVURULARI PAZARTESİ BAŞLIYOR

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00’ye kadar sürecek. Kılavuzda açıklanan takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları ise 16 Temmuz’da başlayacak ve 29 Temmuz’da tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercihlerinin sonuçlarının açıklandığı aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da yayınlanacağını söylemişti. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih işlemlerini de gerçekleştirebilecek. LGS tercihleri https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

YERLEŞTİRME KRİTERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Kılavuzda ilk dikkati çeken hem merkezi sınav puanı hem de sınav puanı olmadan yapılacak yerleştirmede kriterlerde bir değişiklik yok. Yani, 2019 yılında yerleştirmede kullanılan kriterler bu yıl da geçerli olacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

LGS sonuçları ve tercih kılavuzu 2020 meb.gov.tr ile yayınlandı! Devlet okullarını tercih edecek olan öğrenciler e-okul üzerinden, özel okulları tercih edecek olan öğrenciler ise o okullar üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte 2020 LGS tercih kılavuzu ve LGS sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2020 LGS sınav sonuçları açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS yerleştirme kılavuzu 2020 heyecanla bekleniyordu. LGS tercih kılavuzu da sınav sonuçlarının ardından yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sayfası www.meb.gov.tr adresinden yayımlanan LGS tercih kılavuzunda okulların yüzdelik dilimleri ve taban puanları yer alıyor. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, 'Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek.’ dedi.

SON DAKİKA... LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS tercih kılavuzunun açıklandığını son dakika haberi ile duyurdu. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS tercih kılavuzu merak edilmeye başlandı. Yaklaşık 1 milyon ortaöğretim öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları ve LGS tercih kılavuzuna Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesinden ulaşılabiliyor. Öğrenciler LGS yerleştirme kılavuzu 2020 üzerinden tercihlerini yapacaklar.

2020 LGS tercih kılavuzu 2020 yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından LGS sonuçlarıyla alakalı bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz. Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz" dedi.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

LGS tercih kılavuzu işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

LGS'DE SORU İPTALİ YOK

Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Selçuk, şunları ilave etti: “Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020’de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

SINAV PUANI İLE OKUL TERCİH SAYISI 5’TEN 10’A ÇIKTI

Kılavuzda dikkat çeken bir iyileştirme merkezi sınav puanı ile okul tercihinde tercih edilebilecek okul sayısının 5’den 10’a çıkartılması. Geçen yıl öğrencilerin 5 okul tercih hakları vardı.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde 5 okul tercihi velileri ve öğrencileri sıkıntıya sokuyordu. Tercih edebilecekleri çok okul olmasına rağmen bu sayı az geliyordu. Bu yıl MEB’in bu sıkıntıda iyileştirmeye gittiği görülüyor. Merkezi sınav puanı ile okul tercihinde öğrenciler artık 10 okul tercih edebilecekler. Bu iyileştirme velileri ve öğrencileri rahatlatacak.

Böylece, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

MEB giriş ile sınav sonuçları ve LGS yüzdelik dilim 2020

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

ÖZEL OKULA KAYIT YAPANA TERCİH HAKKI YOK

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

SINAVA GİRMEYEN YEREL YERLEŞTİRECEK

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. Mesleki Eğitim Merkezi de Tercih Edilebilecek İkinci iyileştirme, mesleki eğitim merkezleri ve açık lise tercihlerinin zamanlaması ile ilgili. 2019 yılında bu okullara yönelik tercihler yerleştirmeye esas nakiller tamamlandıktan sonra yapılıyordu. Bu birimlere gitmeye kararlı öğrenciler nakillerin tamamlanmasını beklemek zorunda kalıyorlardı. Kılavuzda yapılan değişiklikle yerleştirmeye esas nakillerde isteyen öğrenciler mesleki eğitim merkezlerini veya açık liseyi tercih edebilecekler.

SONUÇLAR 10 AĞUSTOS’TA

LGS tercihlerinden sonra yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2020 tarihinde '//www.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek.

2019 LGS tam puan kaç kişi aldı?