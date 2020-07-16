16 Temmuz 2020 Perşembe 12:02 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 12:02

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sınav sonuçlarının açıklandığını son dakika haberi ile duyurdu. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS yüzdelik dilimler merak edilmeye başlandı. Yaklaşık 1 milyon ortaöğretim öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesinden ulaşılabiliyor. Öğrenciler MEB 2019 LGS yüzdelik dilimlerini de merak ediyor. Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanlarını ile LGS yüzdelik dilimlerini haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte MEB LGS 2020 sınav sonuçları sorgulama sayfası ve LGS yüzdelik dilimleri...

Milyonlarca öğrenci ve ailesi tercih işlemlerini gerçekleştirmek için tatlı bir telaşa kapıldı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanlarını ile 2019 LGS yüzdelik dilimlerini meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Her sene yüzdelik dilimleri değişebilmekte, bu nedenle 2019 LGS yüzdelik dilimleri merak ediliyor. Tercih yapmadan önce mutlaka bakılması gereken Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Peki 2019 LGS tam puan kaç kişi aldı? İşte 2019 LGS yüzdelik dilimleri..

İLLERE GÖRE LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor. 2020 liselerin taban puanları henüz açıklanmadı. LGS'nin geçmiş yıllara ait taban puanları ile bilgi sahibi olunabilir.

BAKAN SELÇUK'TAN LGS SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından LGS sonuçlarıyla alakalı bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz. Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz" dedi.

LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

LGS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresi üzerinden 16 Temmuz Perşembe günü (bugün) açıklandı. LGS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar aşağıdaki linkten sorgulayabilir. İşte 2020 LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

LGS 2020 SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanın yüzde olarak betimlemesi anlamına gelir. MEB Türkiye’de ya da kentte kaçıncı olduğunuza bakmaz bunun yüzde olarak ifadesini alır. Örnek olarak Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1 milyon 300 bin öğrenci arasında 104 bininci olmuştur. Kısa olarak taban puanlar her sene değişiklik gösterebilir fakat yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklı olur. Sadece yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercihlerinin sonuçlarının açıklandığı aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da yayınlanacak. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih işlemlerini de gerçekleştirebilecek. LGS tercihleri https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

2019 LGS tam puan kaç kişi aldı? 2019 LGS yüzdelik dilimleri

LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

LGS'DE SORU İPTALİ YOK

Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Selçuk, şunları ilave etti: “Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020’de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

Son dakika... LGS 2020 sonuçları açıklandı! MEB gov tr LGS sonuç sorgulama sayfası