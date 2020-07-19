19 Temmuz 2020 Pazar 16:31 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 16:31

LGS sınav sonuçları geçtiğimiz hafta içi açıklanmıştı. LGS tercihleri yarın başlıyor. Öğrenciler LGS tercihleri nasıl yapılacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. LGS tercih Kılavuzuna göre, Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Tercih öncesi adayar LGS-MEB lise taban puanları ve LGS tercih ekranına yoğun ilgi gösteriyor. Peki LGS tercihleri nasıl yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

MEB LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİH TARİHLERİ

Yerleştirme İşlemleri İçin LGS tercihleri 20 - 29 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Buna göre yarın başlayacak LGS tercihlerinin 10 gün içinde, 29 Temmuz günü saat 17.00’ye kadar onaylanması gerekiyor.

Meb.gov.tr LGS tercih kılavuzu: LGS yerleştirme kılavuzu 2020

LGS tercihleri öğrenci ve veli tarafından E-okul veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılacak. Tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılarak yapılacak.

MEB LGS TERCİH YAPMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu açıkladı. Açıklanan kılavuzla birlikte Lise taban puanları da belli oldu. 2020 yılında liseye başlayacak öğrenci sayısının 600 bin artması nedeniyle Lise taban puanları okul kontenjanlarında düzenleme yapıldı.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercihlerinin sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

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