LGS'de birinci olan öğrenciler belli oldu! Türkiye LGS birincileri 2020

16 Temmuz 2020 Perşembe 14:59 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 14:59

Merakla beklenen 2020 LGS tercih tarihleri MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. LGS'de birinci olan öğrenciler belli oldu. Sınava giren öğrencilerden tam puan alanlar LGS birincileri oldu. 42 farklı ilden 181 öğrenci sınavdan 500 tam puan alarak LGS birincileri oldular. İşte LGS birincileri 2020

2020 LGS birincisi kim oldu? LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler sınav sonuçlarını öğrendi. Peki, LGS tam puan alan var mı? LGS sonuçlarının detayları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Peki, LGS birincileri kimler oldu? İşte detaylar...

2020 LGS BİRİNCİLERİ

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Böylece toplamda 181 öğrenci LGS birincisi oldu. LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınava Kırklareli'den katılan ve tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Ali Fuad Erkan, kentin gururu oldu. LGS'de tam puan alan Ali Fuad Erkan, mühendis olmak istiyor.

İzmir Bilnet Okulları Bornova Kampüsünde eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Enes Akbaş da, tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bütün soruları doğru cevaplayan Akbaş, "Çok mutluyum. Okulumuz bize online eğitimde sürekli destekledi. Bizi hiç boş bırakmadılar. Ben de buna karşılık çaba gösterdim ve sonucunda başarıyı elde ettim" dedi.

LGS birincilerinden bir diğeri ise Bursa'dan çıktı. Orhangazi Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi olan ve bu yılki sınava kendi okulunda giren Konuralp Yüce tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Bilfen Okullarından 8 öğrenci tüm soruları yaparak 500 tam puan aldı.

LGS birincileri açıklandıkça haberimize eklenecektir.

LGS TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinde yayımladı. LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek.

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00’ye kadar sürecek. Kılavuzda açıklanan takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları ise 16 Temmuz’da başlayacak ve 29 Temmuz’da tamamlanacak.

YERLEŞTİRME KRİTERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Kılavuzda ilk dikkati çeken hem merkezi sınav puanı hem de sınav puanı olmadan yapılacak yerleştirmede kriterlerde bir değişiklik yok. Yani, 2019 yılında yerleştirmede kullanılan kriterler bu yıl da geçerli olacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

LGS tercih kılavuzu 2020 yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS tercih kılavuzunun açıklandığını son dakika haberi ile duyurdu. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS tercih kılavuzu merak edilmeye başlandı. Yaklaşık 1 milyon ortaöğretim öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları ve LGS tercih kılavuzuna Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesinden ulaşılabiliyor. Öğrenciler LGS yerleştirme kılavuzu 2020 üzerinden tercihlerini yapacaklar.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

LGS tercih kılavuzu işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

LGS'DE SORU İPTALİ YOK

Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Selçuk, şunları ilave etti: “Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020’de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor. 2020 liselerin taban puanları henüz açıklanmadı. LGS'nin geçmiş yıllara ait taban puanları ile bilgi sahibi olunabilir. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanlarını ile LGS yüzdelik dilimlerini alttaki haberimizden öğrenebilirsiniz.

SINAV PUANI İLE OKUL TERCİH SAYISI 5’TEN 10’A ÇIKTI

Kılavuzda dikkat çeken bir iyileştirme merkezi sınav puanı ile okul tercihinde tercih edilebilecek okul sayısının 5’den 10’a çıkartılması. Geçen yıl öğrencilerin 5 okul tercih hakları vardı.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde 5 okul tercihi velileri ve öğrencileri sıkıntıya sokuyordu. Tercih edebilecekleri çok okul olmasına rağmen bu sayı az geliyordu. Bu yıl MEB’in bu sıkıntıda iyileştirmeye gittiği görülüyor. Merkezi sınav puanı ile okul tercihinde öğrenciler artık 10 okul tercih edebilecekler. Bu iyileştirme velileri ve öğrencileri rahatlatacak.

Böylece, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

TÜM ÖĞRENCİLERE YEREL YERLEŞTİRME

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

ÖZEL OKULA KAYIT YAPANA TERCİH HAKKI YOK

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

SONUÇLAR 10 AĞUSTOS’TA

Yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2020 tarihinde '//www.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek.