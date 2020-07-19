19 Temmuz 2020 Pazar 17:50 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 17:50

Tercih yapmadan önce mutlaka bakılması gereken Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. 20 Haziran'da gerçekleşen LGS sınavının sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sınav puanını ve yüzdelik dilimini öğrenen öğrenciler için tercih dönemi de 20 Temmuz'da başlayacak. MEB LGS tercih robotu ekranında 2019 yılına ait LGS sonuçları, yerleştirme puanları ve yüzdelik dilimleri gösteriliyor. LGS yüzdelik dilim 2020 tablosu ise henüz yayınlanmadı. Bir önceki senenin yüzdelik dilimlerine göre fikir edinebilirsiniz.

LGS YÜZDELİK DİLİM 2020 AÇIKLANDI MI?

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor. 2020 liselerin taban puanları henüz açıklanmadı. LGS tercihlerinin başladığı gün LGS tercih robotu yüzdelik dilime göre LGS yüzdelik dilim 2020 oranlarını görebilirsiniz.

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Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

İstanbul'da yüzdelik dilimi en düşük liseler sorgulandığında karşımıza çıkan liseler şu şekilde sıralanıyor:

Okul Adı Yüzdelik Dilimi

BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi 0,01 0,01

FATİH / İstanbul Erkek Lisesi 0,06 0,01

BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi 0,11 0,01

BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi 0,11 0,01

KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi 0,20 0,01

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FATİH / Çapa Fen Lisesi 0,25 0,01

FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi 0,34 0,06

ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 0,46 0,11

KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi 0,70 0,11

BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi 0,84 0,26

Meb.gov.tr LGS tercih kılavuzu: LGS yerleştirme kılavuzu 2020 ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi 1,04 0,34

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

2019 LGS yüzdelik dilimleri: 2019 LGS tam puan kaç kişi aldı?