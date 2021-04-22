MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı 2021 MSÜ sınavı sonuçları sorgulama

22 Nisan 2021 Perşembe 12:20 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 12:20

MSÜ sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM, sonuçları beklenen süreden erken açıkladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre Nisan'ın 29'unda açıklanacaktı. Sınavın uygulandığı günden 18 gün geçmesine rağmen ÖSYM MSÜ sınav sonuçlarını erken açıklayarak adayların erişimine açtı. İşte ÖSYM Aday İşlemleri MSÜ sonuç sorgulama ekranı...

Askeri üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin katılım sağladığı MSÜ sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonrası değerlendirme işlemlerini yapan ÖSYM, MSÜ sınav sonuçlarını beklenen tarihten 7 gün önce erişime açtı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2021 MSÜ'ye kaç kişi başvurdu? Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.

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