ÖSYM DGS sınav giriş belgesi yayınlandı! 2020 DGS sınav yeri sorgulama sayfası

05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:24 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:24

2 yıllık üniversite bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için Dikey Geçiş Sınavı bu yıl Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilecek. ÖSYM DGS sınav giriş belgesini adayların erişimine açtı. DGS, ön lisans mezunlarının lisans öğrenimine geçişi kapsamında düzenlenen sınavdır. ÖSYM tarafından 9 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı'na girecek olan adaylar DGS sınav giriş yerlerini araştırmaya başladı. ÖSYM DGS giriş belgesi yayınlandı. DGS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebiliyor. İşte detaylar...

ÖSYM DGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirler.

2020 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖSYM’DEN DGS AÇIKLAMASI

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

Ağustos'un 9'unda uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

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