Sınavlı sınavsız e okul boş kontenjanlar: E-Okul boş kontenjanlar lise 2020

10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:08 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:08

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 'http://sonuc.meb.gov.tr/' internet adresinden açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilk tercihlerinde yerleşen öğrenciler için kayıt süreci başladı. Yerleşemeyen öğrenciler ise Sınavlı sınavsız e okul boş kontenjanları araştırmaya koyuldu. Boş kontenjanları öğrenmek isteyen lise adayları e okul üzerinden işlemlerini geçekleştirebilecekler. Lise taban puanları ve Sınavlı sınavsız e okul boş kontenjanlar MEB tarafından yayımlandı. İşte tüm detaylar…

SINAVLI SINAVSIZ E OKUL BOŞ KONTENJANLAR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği Sınavlı sınavsız e okul boş kontenjanlar e-okul üzerinden erişime açıldı. Lise 2020 E-Okul boş kontenjanlara aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

E OKUL BOŞ LİSE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVSIZ OKUL BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ESAS NAKİL İŞLEMLERİ TARİHLERİ

Liseye Geçiş sınavı sonucu esas nakil işlemleri e okul üzerinden yapılıyor. Herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler nakil tercihlerini yapacaklar. Birinci nakil başvuruları 10 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden alınacak.

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu"na göre, yerel yerleştirmeye esas nakilde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil sırasıyla; ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanı (OBP), devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.