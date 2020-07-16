Son dakika... LGS 2020 sonuçları açıklandı! MEB gov tr LGS sonuç sorgulama sayfası

16 Temmuz 2020 Perşembe 09:50 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:50

LGS 2020 sonuçları için beklenen tarih geldi. Sabah saatlerinde yapılan son dakika duyuru ile LGS 2020 sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce belirtilen 16 Temmuz tarihinin gelmesiyle birlikte bu sabah saatlerinden itibaren MEB gov tr LGS sonuç sorgulamaları da hız kazandı. Milyonlarca öğrenci, LGS 2020 sonuçları için MEB gov tr LGS sonuç sorgulama sayfası üzerinden sorgulama yapabilecek. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, 'Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek.’ dedi. İşte 2020 LGS sınav sonuçları son dakika gelişmeleri…

LGS 2020 sonuçları sorgulama işlemi, MEB internet adresi üzerinden yapılacak. Sonuçlarının açıklandığının MEB tarafından duyurulmasıyla birlikte aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulama yapılacak.

MEB GOV TR LGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 16 Temmuz'da açıklanacağı duyurulan sonuçlar az önce erişime açıldı. MEB internet sitesinde sorgulanana sonuçların ardından gözler LGS tercihlerine çevrildi. Tercihler LGS 2020 sonuçlarının açıklanmasından sonra yapılabiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi.

BAKAN SELÇUK'TAN LGS AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda hiçbir soru iptalinin olmadığını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, LGS kapsamındaki merkezi sınav uygulamasının, 20 Haziran'da başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. İki oturum halinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığını bildiren Selçuk, "2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında yüzde 43'e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezi sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı." değerlendirmesinde bulundu.