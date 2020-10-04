04 Ekim 2020 Pazar 11:59 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 11:59

Tıpta Uzmanlık Sınavı 2020-TUS başladı. İlk oturumu sabah saat 10.00'da gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan adaylar ve yakınları TUS'un kaç dakika süreceği konusunda araştırma yapıyor. Cevaplama süresi 150 dakika olacak sınavın ikinci oturumu 14.45'te başlayacak. Buna göre; TUS kaç saat sürüyor, kaçta bitiyor? TUS kaç dakika sürecek?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınavı; İstanbul, Ankara ve İzmir'deki sınav merkezlerinde gerçekleşiyor. Adaylara, testlerindeki 120 çoktan seçmeli sorudan oluşan sınavda 150 dakika süre verilecek. TUS'un kaç dakika süreceği aşağıdaki tabloda ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. İşte bugün gerçekleştirilen 2 oturumlu TUS sınav süresi ile ilgili detaylar...

TUS KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

ÖSYM tarafından 4 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen TUS sınav saati 10.00'da ilk oturumu ile başlayacak. İkinci oturum ise saat 14.30'da gerçekleşecek. Sabah saat 10'da başlayan TUS sınav süresi öğleden sonra 17.15'e kadar devam edecek.

TUS KAÇ DAKİKA?

Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15’te başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.

Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.

TUS KAÇTA BİTİYOR?

TUS 2. Dönem sınavı 4 Ekim Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Saat 10.15'te başlayacak olan Temel Tıp Bilimleri Testi oturumu toplam 150 dakika sürecek ve adaylar 12.45'e kadar sınav salonlarında kalabilecek. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise 14.45'te başlayacak. Bu test ise 17.15'e kadar devam edecek.

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SINAV SÜRESİ : 10.15, (150 dakika)

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SINAV SÜRESİ : 14.45, (150 dakika)

ÖSYM’nin yayınladığı TUS kılavuzundaki bilgilere göre, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir.

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